Московская пенсионерка сгорела заживо под электроодеялом

Пожилая москвичка привылка засыпать, укрывшись электрическим покрывалом, однако в результате короткого замыкания в доме женщины начался пожар. На запах дыма выбежал сосед, который и вызвал спасателей.

Прибывшие на место событий сотрудники МЧС сумели потушить пламя и принялись откачивать пострадавшую женщину, однако она скончалась не приходя в сознание.

На теле пенсионерки были обнаружены следы ожогов. Тем не менее, судмедэкспертиза показала, что хозяйка квартиры умерла из-за отравления угарным газом.