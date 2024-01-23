В Сочи экс-участника КВН убили броском через плечо

14:03 2024-01-23
В Сочи экс-участника КВН убили броском через плечо

Бывший КВНщик Амиран Геворкян умер от рук своего близкого друга на фестивале в Сочи.

31-летний россиянин Амиран Геворкян приехал в Сочи для участия в ежегодном фестивале КВН. Там он сидел за одним столом со своим другом Артуром Расуловым, который является уроженцем Дагестана.

В какой-то момент друзья рассорились, из-за чего охрана сопроводила их с мероприятия. Позже Геворкяна обнаружили в бессознательном состоянии, а его приятель Расулов сам вызвал скорую помощь. По словам последнего, Амиран просто упал.

В больнице у Геворкяна диагностировали открытую ЧМТ, сильный ушиб мозга и ссадины. Через два дня пострадавший скончался, а очевидцы событий утверждают, что дагестанец бросил Амирана Геворкяна через плечо.

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