В Сочи экс-участника КВН убили броском через плечо

31-летний россиянин Амиран Геворкян приехал в Сочи для участия в ежегодном фестивале КВН. Там он сидел за одним столом со своим другом Артуром Расуловым, который является уроженцем Дагестана.

В какой-то момент друзья рассорились, из-за чего охрана сопроводила их с мероприятия. Позже Геворкяна обнаружили в бессознательном состоянии, а его приятель Расулов сам вызвал скорую помощь. По словам последнего, Амиран просто упал.

В больнице у Геворкяна диагностировали открытую ЧМТ, сильный ушиб мозга и ссадины. Через два дня пострадавший скончался, а очевидцы событий утверждают, что дагестанец бросил Амирана Геворкяна через плечо.