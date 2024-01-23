Экс-игрок КВН Амиран Геворкян умер после драки на фестивале в Сочи

Юморист и ведущий свадеб Амиран Геворкян, ранее бывший участником сочинской команды КВН «Южная столица», скончался после драки, сообщает starhit.ru.
Инцидент произошел 18-го января в Сочи на фестивале КВН в гостинице «Жемчужина». В ходе застолья повздорили представители команд «Лахмаджу» и «Моя команда».
Один кинул Амирана прогибом, он ударился головой о лестницу и потерял сознание. Как выяснилось, он получил серьезную травму головы.
Изначально вызвавшие скорую заявили, будто пострадавший просто упал с высоты 2-х метров, но позже стало известно, о потасовке, которая произошла около входа в отель, — рассказал источник издания.
После потасовки Геворкяна доставили в больницу. Юморист впал в кому, а через 2 дня его не стало. 32-летнего кавээнщика Артур Расулов, с котором дрался 31-летний Амиран, объявили в розыск.
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