Экс-игрок КВН Амиран Геворкян умер после драки на фестивале в Сочи

Юморист и ведущий свадеб Амиран Геворкян, ранее бывший участником сочинской команды КВН «Южная столица», скончался после драки, сообщает starhit.ru.

Инцидент произошел 18-го января в Сочи на фестивале КВН в гостинице «Жемчужина». В ходе застолья повздорили представители команд «Лахмаджу» и «Моя команда».

Один кинул Амирана прогибом, он ударился головой о лестницу и потерял сознание. Как выяснилось, он получил серьезную травму головы.

Изначально вызвавшие скорую заявили, будто пострадавший просто упал с высоты 2-х метров, но позже стало известно, о потасовке, которая произошла около входа в отель, — рассказал источник издания.