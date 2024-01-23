В Курганской области из-за нападения волка погибла женщина

Дикое животное забрело в элитный курортный посёлок Курганской области, подкараулив четверых односельчан в тёмное время суток. В результате нападения были госпитализированы три человека, сейчас их здоровью ничего не угрожает.

К сожалению, одна из пострадавших погибла после госпитализации. Впоследствии силовики разыскали нападавшего волка и ликвидировали его. В районе посёлка, где произошло нападение, организовано усиленное патрулирование местности.

Сейчас медработники пытаются установить, не болел ли агрессивный волк бешенством. Местные жители уверяют, что это далеко не первый подобный случай.