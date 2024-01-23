В США помощница учителя призналась в совращении школьников

Задержанную зовут Эллен Филлипс, и она активно сотрудничает со следствиях, рассказывая о своих преступлениях во всех подробностях. Так, Филлипс призналась, что переписывалась с подростками в соцсетях, предлагая им интимную близость.

В одной из таких переписок Эллен уговаривала 15-летнего парня согласиться на встречу с ней, на что получила отказ: подросток заявил, что не может выйти из дома, пока его мама не спит. Тогда Эллен Филлипс предложила мальчику секс и алкогольные напитки.

В соответствии с нынешним американским законодательством Филлипс может отправиться в тюрьму минимум на 10 лет, максимум — на пожизненное заключение.