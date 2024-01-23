Звезда «Один дома» Девин Рэтрей госпитализирован после обвинений в насилии

Зрители помнят Девина Рэтрея по роли злого старшего брата Кевина Маккалистера в знаковой ленте девяностых «Один дома» с Маколеем Калкином в главной роли, напоминает thevoicemag.ru.

Девину накануне стало плохо и его доставили в больницу в Нью-Йорке. Как отмечает издание, в день госпитализации мужчина должен был предстать перед судом по обвинению в домашнем насилии.

Заседание в итоге перенесли на февраль. А обвинения против Девина выдвинула его экс-возлюбленная в декабре 2021 года.

Согласно показаниям пострадавшей, они выпивали в баре, когда мужчина разозлился на девушку за то, что она не взяла деньги с двух фанаток за его автограф.