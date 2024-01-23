Звезда «Один дома» Девин Рэтрей госпитализирован после обвинений в насилии

Зрители помнят Девина Рэтрея по роли злого старшего брата Кевина Маккалистера в знаковой ленте девяностых «Один дома» с Маколеем Калкином в главной роли, напоминает thevoicemag.ru.
Девину накануне стало плохо и его доставили в больницу в Нью-Йорке. Как отмечает издание, в день госпитализации мужчина должен был предстать перед судом по обвинению в домашнем насилии.
Заседание в итоге перенесли на февраль. А обвинения против Девина выдвинула его экс-возлюбленная в декабре 2021 года.
Согласно показаниям пострадавшей, они выпивали в баре, когда мужчина разозлился на девушку за то, что она не взяла деньги с двух фанаток за его автограф.
Ссора продолжилась в номере отеля в Оклахома-Сити. Бывшая подруга звезды сказала, что избранник толкнул ее на кровать и начал душить, положив одну руку ей на горло, а другую на рот.
Когда девушка укусила агрессора за руку и попыталась позвать на помощь, тот стал жестоко ее избивать.
Экспертиза обнаружила у жертвы множественные травмы. Пара после жестокой сцены рассталась.
Девина задержали, однако потом освободили под залог в 25 000 долларов. Актер отрицает обвинения.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__