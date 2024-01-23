В Торонто мужчина в маске из фильмов ужасов напал на прохожих с мачете

В ночь на 24 февраля в канадском Торонто неизвестный мужчина совершил нападение на прохожих, в результате чего пострадал как минимум один человек.

В полиции Канады сообщают, что террорист был облачён в чёрную одежду, носил белые перчатки и рюкзак. Также убийца был одет в маску, характерную для фильмов ужасов, а орудием преступление было мачете.

К настоящему моменту канадские полицейские так и не смогли нейтрализовать нападавшего. Поиски маньяка, наводящего ужас на жителей Торонто, продолжаются до сих пор.