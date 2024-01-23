На мусороперерабатывающем заводе в Питере чудом спасли собаку

14:32 2024-01-23
На мусороперерабатывающем заводе в Питере чудом спасли собаку

Спасителем йоркширского терьера на заводе стал обычный водитель грузоподъёмника.

На одном из мусороперерабатывающих заводов Санкт-Петербурга произошло событие, которое можно приравнять к чуду: мусоровоз нечаянно привёз на завод йоркширского терьера, который копошился в баке.

Разумеется, животное никто не заметил, из-за чего мусор выгрузили на ленту для переработки вместе с собакой. Терьер должен был умереть после того, как ленту включат, однако водитель грузоподъёмника заметил пса и спас его.

Чудом уцелевшей собаке нашли причудливую вязаную кофточку. Теперь руководство завода думает, как поступить: отдать терьера в руки владельцев или найти ему новых хозяев.

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