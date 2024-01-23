Егор Крид стал потерпевшим по делу о мошенничестве

Российский рэпер Егор Крид подал иск в суд на организатора своего концерта в Архангельске, сообщает Газета.ру со ссылкой на Telegram-канал Baza.

Певец в марте 2023-го года выступил в Архангельске, мероприятие прошло без происшествий. Но после этого Крид отсудил у организатора Антона Поповича 12 миллионов российских рублей из-за неисполнения обязательств договора.

А теперь звезда вообще решил заявить о мошенничестве со стороны Поповича. Дело в том, что адвокаты Крида считают: организатор забрал с концерта все деньги себе. Попович свою вину признал, но мотивы раскрывать отказался.

На данный момент расследуется уголовное дело - по факту мошенничества группой лиц в особо крупном размере.