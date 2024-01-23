Доктор Герасименко объяснила, почему рискованно есть собранные у дороги грибы

14:34 2024-01-23
Доктор Герасименко объяснила, почему рискованно есть собранные у дороги грибы

Они могут содержать вредные элементы и стать причиной интоксикации при употреблении.

При употреблении грибов нужно соблюдать определенную осторожность.

В обратном случае они могут создать проблемы для здоровья - от непереносимости и тяжести в желудке до риска отравления и серьезных исходов.

Об этом Газете.ру поведала врач-гастроэнтеролог телемедицинского сервиса «Доктис» Наталья Герасименко.

Любые грибы в процессе роста могут накапливать вредные вещества. Если грибы собраны в тех местах, где грунт может быть заражен пестицидами, гербицидами либо радионуклидами, есть их опасно.

Собранные вдоль автотрасс, аэропортов, а также шахт или рудников грибы тоже могут содержать вредные элементы и стать причиной интоксикации при употреблении, — эксперт.

Она также не рекомендовала покупать грибы у сомнительных продавцов.

По словам доктора, небезопасно покупать грибы с рук у продавцов на обочине дорог.

Даже при условии, что грибы были собраны в экологически чистом лесу, они могли подвергнуться действию выхлопных газов.

Специалист напомнила, что у грибов маленький срок хранения.

Если замедлить с их готовкой, это тоже добавит риск отравления.

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