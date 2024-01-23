Эндокринолог объяснила, почему в жару лучше отказаться от соков и сладких напитков

Фруктовые соки и сладкие напитки в жару усиливают недостаток жидкости в тканях организма, что может привести к обезвоживанию, отметила эндокринолог НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ Наталия Мазурина.

В жаркое время очень важно пить воду в нужном количестве. А вот употреблять фруктовые соки и сладкие напитки не очень желательно, потому что они усиливают в организме недостаток жидкости, - подчеркнула доктор.

Эксперт также порекомендовала людям с ожирением и сахарным диабетом 2-го типа ограничить употребление фруктов и ягод - до 2-х небольших порций в день.