Учёные: насилие в компьютерных играх снижает стресс

Недавно доктор философии Гэри Вагнер провёл контролируемый эксперимент, участниками которого стали 54 взрослых человека. Все подопытные должны были совершать простое действие: играть в видеоигру Uncharted.

По итогам эксперимента Вагнер с удивлением обнаружил, что у всех, кто участвовал в эксперименте, упал уровень кортизола в крови. Именно этот гормон отвечает за стресс.

Позднее Гэри Вагнер также выяснил, что уровень кортизола в организмах подопытых падал именно в те моменты, когда в игре происходили какие-то насильственные действия.