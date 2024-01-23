В турецкой Анталье ужесточили контроль за сдачей жилья туристам

Власти провинции Анталья в Турции будут наказывать местных жителей за сдачу недвижимости туристам нелегальным способом, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правительстве Анталии.

По данным источника, в Анталье этому вопросу начнут уделять особое внимание.

Власти попросили местных граждан уведомлять их о фактах нелегальной сдачи жилья. Подразумевается, что владельца квартиры после этого привлекут к ответственности за уклонение от уплаты налогов.

Агентство уточнило, что сейчас каких-либо рейдов либо проверок для поиска уклонистов от выплат граждан в Анталье не проводится.

Предполагается, что данные меры могут быть обусловлены низкой заполняемостью отелей.

Турецкие СМИ пишут, что глава провинции Эрсин Языджы заявил об ужесточении сдачи недвижимости в аренду после жалоб представителей туротрасли на то, что отели страны не заполнены полностью.