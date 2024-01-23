Израильские ученые установили, почему загар на теле проявляется не сразу

14:42 2024-01-23
Израильские ученые установили, почему загар на теле проявляется не сразу

Исследователи считают, что это сенсационное открытие поможет лечению кожи после последствий радиационного поражения.

Реакция кожи на солнце может казаться запоздалой, однако ученые выяснили: на то есть веская причина.

Как оказалось,загар проявляется лишь после того, как кожа позаботится о быстром восстановлении ДНК.

К такому выводу пришла группа ученых, которую возглавил молекулярнй биолог Надава Элкоши из Тель-Авивского университета Израиля.

Ученые установили: задержка с проявлением загара - это результат расстановки приоритетов ресурсов клеток.

Сначала все эти ресурсы мобилизуются для максимально эффективного восстановления радиационных повреждений. И лишь после выполнения данной задачи клетка начинает производить меланин.

Генетическую информацию необходимо защитить от мутаций.

Поэтому в период воздействия ультрафиолетового излучения солнца данный механизм восстановления имеет приоритеты внутри клетки

Пояснил этот процесс биохимик, молекулярный биолог Тель-Авивского университета Кармит Леви.

Ученые полагают, что данное открытие можно использовать для понимания, изучения, предотвращения, лечения последствий радиационного поражения кожи.

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