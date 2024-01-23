Кроссовер Aito M7 признан автомобилем года в Китае

Голосование, призванное установить автомобиль года в Китае, проводилось в местной соцсети Weibo. В опросе были представлены более 150 претендентов на звание китайского автомобиля года, однако эти лавры достались именно Aito M7.

По сути Aito M7 является электромобилем-внедорожником, который действительно пользуется спросом у себя на родине: производство данных авто началось в сентябре 2023 года, однако компания-производитель уже получили более 130 тысяч предзаказов.

Кроме того, китайские электрокары имеют все шансы на то, чтобы стать машиной года в Европе, поскольку в европейском конкурсе на звание лучших авто представлены BYD Seal и Volvo EX30, произведённые в КНР.