На дне Вислы в Польше обнаружен меч Ульфберта, которому более тысячи лет

Польские рабочие близ Влоцлавека в Куявско-Поморском воеводстве при углублении дна реки Висла нашли средневековый меч Ульфберта, сообщает Daily Mail.
Артефакт отлично сохранился. По мнению экспертов из Университета Николая Коперника в Торуне, он принадлежит к группе клинков Ульфберта.
Меч датирован 950-м годом нашей эры. По тем временам оружие было самым высокотехнологическим.
По данным издания, всего в Польше найдено восемь мечей Ульфберта, тогда как в Европе в целом обнаружено более 170 таких образцов, и больше всего - в Скандинавии.
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