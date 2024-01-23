На дне Вислы в Польше обнаружен меч Ульфберта, которому более тысячи лет

Польские рабочие близ Влоцлавека в Куявско-Поморском воеводстве при углублении дна реки Висла нашли средневековый меч Ульфберта, сообщает Daily Mail.

Артефакт отлично сохранился. По мнению экспертов из Университета Николая Коперника в Торуне, он принадлежит к группе клинков Ульфберта.

Меч датирован 950-м годом нашей эры. По тем временам оружие было самым высокотехнологическим.

По данным издания, всего в Польше найдено восемь мечей Ульфберта, тогда как в Европе в целом обнаружено более 170 таких образцов, и больше всего - в Скандинавии.