Сын Бари Алибасова сделал громкое заявление о свадьбе знаменитого отца

Продюсеру Бари Алибасову 76 лет, недавно он вновь женился, пишет kp.ru. Издание уточняет, что такой вывод основывается на слухах в интернете. По слухам, третьей женой продюсера стала помощница Елена, которая давно живет в доме Бари Каримовича, помогает ему по хозяйству и следит за здоровьем.
Мне отец об этом не говорил, на свадьбу не приглашал, - рассказала сын продюсера.
Но они живут вместе четыре года, любят друг друга. Я отношусь к ней, как к маме.
Я Лене очень благодарен, что она с меня все заботы об отце сняла целиком и полностью. Последнее время, когда к ним прихожу, вижу семейную идиллию. Очень их обоих люблю.
По словам сына, Елена попросила его перестать платить зарплату:
Наверное, тогда у них и закрутилось все. Но, может, это очередной слух.
Алибасов-младший при этом признался, что не боится того, что женщина приберет к рукам активы отца.
Нет. Я сначала просил папу, чтобы оставил все старому другу, продюсеру Игорю Сандлеру.
Но после одного из мероприятий, где Сандлер его напоил, мне расхотелось настаивать на этом. Мне от папы ничего не надо, он своим имуществом распоряжается, как хочет.
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