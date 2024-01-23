Сын Бари Алибасова сделал громкое заявление о свадьбе знаменитого отца

Продюсеру Бари Алибасову 76 лет, недавно он вновь женился, пишет kp.ru. Издание уточняет, что такой вывод основывается на слухах в интернете. По слухам, третьей женой продюсера стала помощница Елена, которая давно живет в доме Бари Каримовича, помогает ему по хозяйству и следит за здоровьем.

Мне отец об этом не говорил, на свадьбу не приглашал, - рассказала сын продюсера. Но они живут вместе четыре года, любят друг друга. Я отношусь к ней, как к маме. Я Лене очень благодарен, что она с меня все заботы об отце сняла целиком и полностью. Последнее время, когда к ним прихожу, вижу семейную идиллию. Очень их обоих люблю.

По словам сына, Елена попросила его перестать платить зарплату:

Наверное, тогда у них и закрутилось все. Но, может, это очередной слух.

Алибасов-младший при этом признался, что не боится того, что женщина приберет к рукам активы отца.