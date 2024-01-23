Продюсер Юрий Бардаш стал обладателем российского паспорта

Уроженец Украины, сорокалетний музыкальный продюсер Юрий Бардаш получил гражданство РФ, сообщает МК.

Деятель культуры выложил фото с российским паспортом в своем Telegram-канале. Пост он разместил на фоне российского флага и президента РФ Владимира Путина и подписал: «Я достаю из широких штанин».

Юрий Бардаш продюсировал такие украинские группы, как Quest Pistols, Quest Pistols Show, «Нервы», «Грибы» и другие.

В 2022-м году он поддержал проведение СВО на Украине и открыто критиковал действия украинского президента Владимира Зеленского.