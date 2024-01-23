В Москве заживо сгорела пенсионерка из-за электрического одеяла

69-летняя москвичка заживо сгорела в Москве под электрическим одеялом, сообщает moslenta.ru.

ЧП произошло на улице Правды. Женщина уснула, накрывшись одеялом с подогревом. А затем произошло короткое замыкание и начался пожар.

Сосед почувствовал запах дыма и вызвал спасателей. Пожарные кровать с одеялом потушили, но не смогли спасти женщину.

По предварительным данным, пострадавшая отравилась угарным газом, на ее теле обнаружили ожоги.

Издание пишет, что ранее аналогичный случай произошел в городе Серпухове, там пенсионерка заживо сгорела из-за электрического покрывала.