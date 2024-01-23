В Азербайджане из-за удара молотком по снаряду на оборонном заводе произошёл взрыв

В пресс-службе Миноборонпрома Азербайджана утверждают, что официальной причиной взрыва является производственная авария на заводе "Араз".

Позднее в ведомстве признали, что взрыв спровоцировал удар по 120-миллиметровому снаряду, который нанёс один из работников предприятия. В результате взрыва пострадали не менее трёх человек.

Примечательно, что такое происходит на "Аразе" не впервые: 26 июля 2016 года при утилизации просроченных снарядов произошёл взрыв, убивший двух человек, 20 заводчан получили ранения.