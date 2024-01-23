Основатель группы Boney M Франк Фариан скончался в возрасте 82 лет

Известно, что в 2022 году Франк Фариан перенёс операцию по пересадке клапана сердца. Обычно сердечный клапан, пересаженный человеку от коровы или свиньи, продлевает жизнь минимум на 15 лет, однако в случае с Фарианом этого не произошло.

Франк Фариан является создателем культовой поп-группы Boney M, написав для коллектива их два самых известных хита: Rasputin и Daddy Cool.

За свою долгую творческую жизнь Фарин успел поработать с певцом Стиви Уандером, также создав музыкальные группы Milli Vanilli, Precious Wilson, Eruption и Far Corporation.