Во Львове множество домов остались без тепла и воды из-за хакерской атаки

Пресс-служба компании "Львовтеплоэнерго" сообщила, что вечером 23 января во львовском жилом массиве Сихов неожиданно пропала вода и отопление.

Известно, что Сихове проживает 200 тысяч человек, а во всём Львове — 700 тысяч человек. В управляющей энергокомпании уверяют: водоснабжение и отопление в жилом комплексе пропало из-за вредоносный действий хакеров, атаковавших цифровую инфраструктуру города.

Также в "Львовтеплоэнерго" пообещали, что проблемы с водой и отоплением в Сихове должны устранить около 22.00 по московскому времени.