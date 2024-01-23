Садовод-эксперт рассказал о секретном средстве из сорняков для удвоения урожая груш и слив

При использовании тысячелистника в качестве стимулятора роста растений вы реально удвоите или утроите привычный урожай своих груш и слив. Рассказываем, как это сделать.
Соберите цветки тысячелистника вместе со стеблем, но без корня, выждав, когда на них подсохнет роса.
Теперь собранные растения нарежьте крупными частями и наполните банку на три литра. Налейте туда воды, хорошенько размешайте и оставьте в темное теплое место. Храним настой две недели.
Каждые три дня перемешиваем. Когда пройдет отмеренный срок, готовый настой надо процедить. Получается концентрат, который разводим водой, пропорция 1:3.
Приготовленную жидкость берем для опрыскиваний плодовых деревьев. Обработку делаем каждые два дня. Результат гарантированно превзойдет все ваши ожидания.
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