Опытный садовод рассказал, как увеличить число цветоносов на клубнике

Окучивание - процедура, которая может сильно повлиять на плодоношение.

Попробуйте сделать все по правилам и сами увидите результат.

Когда:

Первый раз окучиваем перед зимой. Кустики, которые прошли плодоношение дважды, окучить надо в обязательном порядке.

Рожки у них (однолетние приросты на полтора сантиметра, из них выдут цветоносы) часто торчат из земли. В результате весной выпадений кустов будет больше.

Если окучить свежим грунтом, проблем не будет, растения нормально перезимуют.

Потом окучиваем весной, при этом свежие отростки расположены рядом с землей, что дает хорошее развитие корней.

Каждый рожок даст дополнительные корешки.

В итоге растение окрепнет, поздоровеет, урожай будет хорошим.

Что не так:

Если вы весной при окучивании повредили молодые корни, растению будет плохо, нормального урожая не дождетесь.

Корешки клубники сидят у поверхности, примерно до 10 см в глубину.

Вот почему важно, чтобы земля рядом с кустом всегда была рыхлая и чистая.

Когда окучиваете весной, не трогайте грунт с клубникой, подложите туда слой нового.

Корешки сбережете и процедуру полезную проведете, что улучшит состояние куста.

Полезные советы:

Если хотите размножить клубнику усами, берите их от тех растений, которые дали много рожков, значит эти растения отличаются хорошей урожайностью.

Перед тем как окучивать, подкормите. На 10 л воды столовая ложка мочевины, под каждый кустик по 500 мл.

Подойдет и органическое удобрение.

Первую подкормку делаем при прогретой почве, иначе толку от нее не будет.