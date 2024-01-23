Знающий цветовод объяснил, почему нет цветения у кактуса и как его добиться

21:41 2024-01-23
Знающий цветовод объяснил, почему нет цветения у кактуса и как его добиться

У кактусов много поклонников, потому что растения неприхотливые, привлекают необычным видом и роскошным цветением, но увидеть эту красоту могут не все.

Как "уговорить" кактус зацвести, если он не хочет? Способ есть, и он вовсе не сложный.

Но сначала разберитесь, может ли ваш кактус цвести в принципе. Есть такие, что не дают цветков никогда.

А другие зацветают только в первые годы жизни, некоторые виды радуют цветением ближе к зрелым годам.

Отдельные растения зацветают только спустя 20 лет и никак раньше.

Но есть и такие кактусы, что будут радовать вас своей красотой каждый год.

Очень пышно цветет маммилярия, за которой просто ухаживать и которую везде можно купить.

Если вы точно знаете, что ваш кактус из группы цветущих, значит надо обеспечить правильный уход.

Постарайтесь создать растению условия, максимально близкие к естественным.

Кактусы любят бедный каменистый грунт, редкие поливы, которые надо чередовать периодами засухи.

Сделайте так, чтобы кактус почувствовал себя в пустыне.

Поливаем весной и летом очень умеренно, но регулярно, подбираем специальный минеральный комплекс подкормок.

С октября по февраль устраиваем кактусу пустыню.

Не поливаем и не кормим, горшок держим в прохладном месте (12-16 градусов).

Дайте растению больше света по возможности, солнце ему очень нужно, даже во время пустынной спячки.

Тогда весной смогут появиться бутоны. Пусть кактус стоит на окне на солнечной стороне.

Оберните горшок фольгой, чтобы он не нагревался от солнца.

В феврале переносим растение в тепло и потихоньку начинаем поливать теплой водой.

При появлении бутонов увеличиваем объем воды.

В это же время надо подкормить кактус специальным удобрением.

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