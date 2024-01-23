Садовод со стажем рассказал, что защитит абрикос от монилиоза

21:45 2024-01-23
Садовод со стажем рассказал, что защитит абрикос от монилиоза

Монилиоз - грибковое заболевание, которое может свести на нет весь урожай, как от него защититься, рассказал эксперт.

В последнее время все больше дачников увлекаются разведением абрикосов, но часто заходят в тупик, не зная, как противостоять монилиозу.

Монилиальный ожог быстро губит дерево, сводя на нет все труды дачника. Также абрикос часто страдает от дырчатой пятнистости (клястероспориоза).

Начинается все с пятнистости, потом присоединяется монилиоз, эти две напасти в конечном итоге полностью убивают абрикос.

Что делать? Вести борьбу с двумя бедами сразу.

По весне делаем профилактическую обработку, в ход идет бордоская жидкость 1%.

После начала цветения обрабатываем Хорусом, Силитом, препарат наносится по цветкам.

По окончании фазы цветения боремся с дырчатой пятнистостью, начинается она с листвы. Обрабатываем многофункциональным фунгицидом. (Скор, Делан, Раек, Топаз).

Пока продолжается садовый сезон, делаем 2-3 обработки, так мы сможем уберечь развивающиеся почки.

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