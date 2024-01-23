Опытный дачник рассказал про основы ухода за капустной рассадой

От качества рассады зависит, каким будет урожай, поэтому уделяем ей достаточно внимания и обеспечиваем хороший уход.

Грунт для капусты подойдет из торфа и песка или из компоста и дерна. Части берем поровну.

Семена перед высадкой обеззараживаем, в этом поможет розовый раствор марганцовки. Погружаем в него семечки на полчаса.

Если у вас ранний сорт, высаживать его надо в конце марта, в середине апреля сажаем среднеспелую капусту, в конце апреля - позднюю.

Когда появятся всходы, начинаем поливать и делаем досветку. Свет рассаде необходим до 12 часов в сутки.

Когда появятся первые три листа, подкармливаем комплексным минеральным составом.

Второй раз вносим подкормку за 10 дней до переноса саженцев в открытый грунт.

Даем растениям сульфат калия, мочевину, каждого вещества по чайной ложке.

Размешиваем оба удобрения в 5 литрах воды и делаем полив.

Когда рассада дала три настоящих листка, делаем пикировку.

Пересаживаем капусту в отдельные горшочки или в другой, более просторный ящик.

Если сажаем в ящик, соблюдаем интервалы между сеянцами по 5 см. Сразу обрабатываем для профилактики биофунгицидом