Опытный дачник рассказал про основы ухода за капустной рассадой

21:55 2024-01-23
Опытный дачник рассказал про основы ухода за капустной рассадой

Предлагаем несколько советов по выращиванию крепкой, выносливой рассады капусты.

От качества рассады зависит, каким будет урожай, поэтому уделяем ей достаточно внимания и обеспечиваем хороший уход.

Грунт для капусты подойдет из торфа и песка или из компоста и дерна. Части берем поровну.

Семена перед высадкой обеззараживаем, в этом поможет розовый раствор марганцовки. Погружаем в него семечки на полчаса.

Если у вас ранний сорт, высаживать его надо в конце марта, в середине апреля сажаем среднеспелую капусту, в конце апреля - позднюю.

Когда появятся всходы, начинаем поливать и делаем досветку. Свет рассаде необходим до 12 часов в сутки.

Когда появятся первые три листа, подкармливаем комплексным минеральным составом.

Второй раз вносим подкормку за 10 дней до переноса саженцев в открытый грунт.

Даем растениям сульфат калия, мочевину, каждого вещества по чайной ложке.

Размешиваем оба удобрения в 5 литрах воды и делаем полив.

Когда рассада дала три настоящих листка, делаем пикировку.

Пересаживаем капусту в отдельные горшочки или в другой, более просторный ящик.

Если сажаем в ящик, соблюдаем интервалы между сеянцами по 5 см. Сразу обрабатываем для профилактики биофунгицидом

Показать следующие комментарии
Фото
Алиса Семенова
22:42

Алиса Семенова

Садовод-эксперт рассказал про три важных дела в ухода за смородиновым кустом в апреле

Садовод-эксперт рассказал про три важных дела в ухода за смородиновым кустом в апреле

В апреле все садоводы, выращивающие смородину, должны не забыть о трех важных делах, которые касаются ухода за кустами.
Алиса Семенова
22:40

Алиса Семенова

Дачный эксперт разъяснил, как проращивать картофель: в темноте или при ярком свете

Дачный эксперт разъяснил, как проращивать картофель: в темноте или при ярком свете

Дачник со стажем рассказал об особенностях проращивания картофеля в самых разных условиях.
Алиса Семенова
22:37

Алиса Семенова

Садовод-эксперт перечислил 6 правил для получения качественного урожая чеснока

Садовод-эксперт перечислил 6 правил для получения качественного урожая чеснока

Садовод описал агротехнические моменты, которые важны для выращивания здорового урожая чеснока.
Алиса Семенова
22:35

Алиса Семенова

Три способа борьбы с тлей, которые проверены опытным садоводом

Три способа борьбы с тлей, которые проверены опытным садоводом

Все ингредиенты можно найти поблизости, всегда под рукой, не нужно бежать в магазин и тратить деньги.
Алиса Семенова
22:32

Алиса Семенова

Садовод со стажем рассказал, зачем нужен аспирин при пересадке растений

Садовод со стажем рассказал, зачем нужен аспирин при пересадке растений

Дачники активно пользуются этим средством, например, для укрепления иммунитета огородных культур.
Алиса Семенова
22:29

Алиса Семенова

Опытный садовод дал советы по уходу за томатами в июне для лучшего урожая

Опытный садовод дал советы по уходу за томатами в июне для лучшего урожая

Как ухаживать в июне за помидорами: надо провести важную процедуру, которая влияет на плодоношение.
Алиса Семенова
22:26

Алиса Семенова

Бывалый огородник рассказал, что делать с вершинной гнилью без химии

Бывалый огородник рассказал, что делать с вершинной гнилью без химии

Во время пересадки растения и до самой фазы плодоношения стоит опасаться вершинной гнили.
article_image 22:09

Чудо китайской архитектуры- Nanpu Bridge

С каждым годом возможности современной архитектуры совершенствуются до невообразимых пределов.

article_image 22:04

Перешагнуть за 300 лет: почему черепахи так долго живут

Черепахи – известные долгожители в мире животных. При среднем возрасте в 100-200 лет отдельные особи перешагивают даже эту планку и достигают 300-летнего возраста!

article_image 22:02

Как проходит последний день осуждённого на смерть в США

США – одна из немногих стран, где применяется смертная казнь. Приговор выносят за особо жестокие преступления.