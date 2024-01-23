Опытный дачник назвал 4 ошибки, допускаемые при мульчировании

Процедура помогает почве оставаться долгое время рыхлой, плодородной и увлажненной.

Мульча укрывает от холода, не дает расти сорнякам, питает растение.

Но некоторые ошибки сведут на нет всю пользу мульчирования.

Первая ошибка - слишком тонкий слой, от него совсем не будет толка, толщина мульчи должна достигать минимум 5-10 см.

Вторая ошибка - использование неопробованных ранее материалов, которые могут повести себя непредсказуемо.

Не все эксперименты хороши, лучше прибегнуть к традиционным листьям или траве, чем ставить опыты над растениями с помощью сапропеля, субстрата грибов, редких видов растений.

Иногда внутри мульчи возникает белая плесень. Паниковать по этому поводу не нужно и бороться с этим явлением тоже.

Белая плесень - это сенная палочка, из которой готовят препараты для тех же растений (Фитоспорин). Так что оставьте плесень в покое, она приносит пользу.

Старую мульчу не все убирают весной, многие считают, что прошлогодняя мульча тоже полезна и ничем не вредит.

Однако в ней могут заводиться паразиты и возбудители заболеваний.

Лучше уберите старый слой и положите вместо него новый.