Опытный дачник назвал 4 ошибки, допускаемые при мульчировании

Процедура помогает почве оставаться долгое время рыхлой, плодородной и увлажненной.
Мульча укрывает от холода, не дает расти сорнякам, питает растение.
Но некоторые ошибки сведут на нет всю пользу мульчирования.
Первая ошибка - слишком тонкий слой, от него совсем не будет толка, толщина мульчи должна достигать минимум 5-10 см.
Вторая ошибка - использование неопробованных ранее материалов, которые могут повести себя непредсказуемо.
Не все эксперименты хороши, лучше прибегнуть к традиционным листьям или траве, чем ставить опыты над растениями с помощью сапропеля, субстрата грибов, редких видов растений.
Иногда внутри мульчи возникает белая плесень. Паниковать по этому поводу не нужно и бороться с этим явлением тоже.
Белая плесень - это сенная палочка, из которой готовят препараты для тех же растений (Фитоспорин). Так что оставьте плесень в покое, она приносит пользу.
Старую мульчу не все убирают весной, многие считают, что прошлогодняя мульча тоже полезна и ничем не вредит.
Однако в ней могут заводиться паразиты и возбудители заболеваний.
Лучше уберите старый слой и положите вместо него новый.
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