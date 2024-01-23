Опытный садовод предупредил, от каких вредителей редису ждать беды

Опасны для редиса личинки и имаго крестоцветных блошек. Взрослые особи безобидны.

Паразит портит листья, что практически сводит урожай на нет.

Блошка выглядит как мелкий жучок черного цвета.

Позариться на редис может и капустная моль. Вредят овощу гусеницы моли, они едят лист.

Бабочки тоже лакомятся, пьют из листьев сок.

Капустная совка появляется в низинах, она обитает во влажных местах.

Сначала ее добычей становятся листики, потом уже и корнеплоды.

Красивая бабочка белянка капустная очень грозный враг редиса. Она поедает зелень и оставляет яйца внутри плодов.

Уберечь растения от этих и других вредителей помогает весенняя профилактическая обработка.