Опытный садовод предупредил, от каких вредителей редису ждать беды

Опасны для редиса личинки и имаго крестоцветных блошек. Взрослые особи безобидны.
Паразит портит листья, что практически сводит урожай на нет.
Блошка выглядит как мелкий жучок черного цвета.
Позариться на редис может и капустная моль. Вредят овощу гусеницы моли, они едят лист.
Бабочки тоже лакомятся, пьют из листьев сок.
Капустная совка появляется в низинах, она обитает во влажных местах.
Сначала ее добычей становятся листики, потом уже и корнеплоды.
Красивая бабочка белянка капустная очень грозный враг редиса. Она поедает зелень и оставляет яйца внутри плодов.
Уберечь растения от этих и других вредителей помогает весенняя профилактическая обработка.
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