Опытный садовод дал советы для повышения всхожести мелких семян

Мелкими семенами отличаются такие огородные культуры: петрушка, салат, щавель, эстрагон, сельдерей, морковь.

У цветов тоже бывают очень маленькие семена, например у бегонии, лобелии, портулака, петунии.

Как обращаться с мелкими семенами при посеве:

Их нужно высевать по верху почвы. При этом трудно посеять семена равномерно, потому что они очень маленькие и незаметные.

Тогда получаются или густые посадки или редкие. Как быть?

Можно купить приспособление - сеялку. Туда помещаем семена, которые будут выпадать через специальное отверстие, равномерно распределяясь.

Можно проложить дорожки из мела, по которым будем высевать семена.

Измельченный мел заворачиваем в марлю и растресаем над землей ровными рядками.

По ним будет видно, как падают наши семена.

Вместо мела можно взять снег. Покроем снегом почву и по нему будем сеять мелкие семена, там они будут заметнее.

Семена можно смешать с песком или измельченным перлитом, можно и с пшеном или мелом.

Например, одна часть мелового порошка плюс одна часть семян.

Или так: три части перлита и часть семян.

Некоторые нюансы:

Мелкие семена очень остро ощущают нехватку света, от этого могут вовсе не всходить.

Вот почему их сеем по поверхности и не укрываем землей.

Полив делаем лейкой с удлиненным носиком, можно шприцем или спринцовкой, чтобы не смыть наши семена.

Если сеем в открытый грунт, слегка посыпаем сверху вермикулитом.

Земляничные семена сеем по снегу, рододендрона или примулы - сеем на снег, но под ним должен быть мог сфагнум.