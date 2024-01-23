Огородный эксперт объяснил почему желтеют листья у баклажанов

Опытный огородник разъяснил возможные причины желтизны на листьях баклажанов.
Это может происходить из-за недостатка некоторых микро или макроэлементов в почве. Решается эта проблема внесением подходящих подкормок.
Другая причина - плохо организованный полив: недостаток жидкости, перелив, нерегулярное увлажнение. Тут достаточно наладить режим, и проблема отпадет.
Третья причина - влияние вредителей, болезней. Желтые листья могут быть признаком заболевания или поражения паразитами.
Иногда листья у баклажанов желтеют из-за неподготовленности к неблагоприятным условиям открытого грунта.
Рассаду предварительно нужно закалять, тогда проблемы можно свести к минимуму.
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