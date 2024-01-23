Бывалый дачник посоветовал подкормку, которая влияет на вкус вишни

Подкормки надо вносить вовремя и с правильным составом. Тогда вишни покажут отменное плодоношение, ягод будет много, сочных, сладких и крупных.
До того как начали распускаться почки, сделайте внекорневую подкормку в виде азотного раствора для роста листьев. Опрыскайте дерево аммиачными препаратами.
Если у вас кислый грунт, подойдет кальциевая селитра.
Дозу подбираем в зависимости от возраста дерева. Саженцу до 4 лет достаточно 15 г на метр квадратный. Если вишня старше, берите 20 г на метр.
Корневая подкормка включает калий и фосфор. Эти элементы более других влияют на вкус и объем урожая. Закопайте гранулы на 10 см вглубь.
При этом бережно отнеситесь к корням, стараясь их не задевать.
Перед внесением почву в приствольном круге увлажняем и рыхлим.
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