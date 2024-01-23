Дачный эксперт научил выращивать баклажаны крупных размеров

22:24 2024-01-23
Дачный эксперт научил выращивать баклажаны крупных размеров

Есть несколько нюансов, знание которых поможет вам гарантировано вырастить баклажаны большого размера.

Помните, баклажан очень любит много тепла и много покушать. Поэтому на эти факторы обращаем внимание прежде всего.

Подкормить овощ первый раз надо через 3 недели после высаживания. Даем баклажанам коровяк в этот раз.

Когда на подходе фаза плодоношения, опять удобряем наши посадки. Дайте овощам органику, любую, какая у вас есть. Делаем повтор через 2-3 недели.

Влага баклажанам нужна, как воздух. Корешки расположены у поверхности, поэтому переусердствовать с объемами воды не надо. 10 л вам достаточно, чтобы хорошо пролить метр квадратный.

Если стоит жара, то поливаем чаще - 2-3 раз в неделю. Прохладная погода требует одного полива в неделю.

Еще один важный момент - формирование кустов. Если баклажан дорос до 30 см, прищипываем верхушку. Сохраняем до 4 крепких побегов.

Обязательно подвяжите растения, плоды будут тяжелыми, побеги могут не выдержать.

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