Бывалый огородник рассказал, что делать с вершинной гнилью без химии

22:26 2024-01-23
Бывалый огородник рассказал, что делать с вершинной гнилью без химии

Во время пересадки растения и до самой фазы плодоношения стоит опасаться вершинной гнили.

Пересаженные в открытый грунт, огородные культуры надо беречь от вредителей, грибковой инфекции и, конечно же, от вершинной гнили.

Как правило болезнь поражает прежде всего перцам и томатам. Проблема возникает из-за недостатка кальция.

Лучше заранее предотвратить возможные неприятности, чем потом бороться с последствиями.

Профилактика заболевания заключается в насыщении растения кальцием уже при пересадке рассады.

Можно добавить кальций в почву, но для того, чтобы растение смогло усвоить его, должно пройти минимум полгода.

Второй способ лучше: добавьте молотую яичную скорлупу прямо в посадочную лунку при высаживании рассады. Это богатый источник кальция.

Чтобы растение могло усвоить его, скорлупу надо перед добавкой в почву хорошо прогреть. Потом 50 г порошка следует замочить в 500 мл уксуса.

Оставляем жидкость в темноте при прохладной температуре около +20 градусов, держим там две-три недели.

После этого удобрение, содержащее кальций, будет доступно для усвоения растением.

Полученный готовый раствор разбавляем водой в пропорции 1:20, обрабатываем рассаду по листьям.

Для корневых подкормок делаем другой раствор: 1:10.

Перцы кормим раз в неделю, томаты - раз в две недели.

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