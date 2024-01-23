Бывалый огородник рассказал, что делать с вершинной гнилью без химии

Пересаженные в открытый грунт, огородные культуры надо беречь от вредителей, грибковой инфекции и, конечно же, от вершинной гнили.
Как правило болезнь поражает прежде всего перцам и томатам. Проблема возникает из-за недостатка кальция.
Лучше заранее предотвратить возможные неприятности, чем потом бороться с последствиями.
Профилактика заболевания заключается в насыщении растения кальцием уже при пересадке рассады.
Можно добавить кальций в почву, но для того, чтобы растение смогло усвоить его, должно пройти минимум полгода.
Второй способ лучше: добавьте молотую яичную скорлупу прямо в посадочную лунку при высаживании рассады. Это богатый источник кальция.
Чтобы растение могло усвоить его, скорлупу надо перед добавкой в почву хорошо прогреть. Потом 50 г порошка следует замочить в 500 мл уксуса.
Оставляем жидкость в темноте при прохладной температуре около +20 градусов, держим там две-три недели.
После этого удобрение, содержащее кальций, будет доступно для усвоения растением.
Полученный готовый раствор разбавляем водой в пропорции 1:20, обрабатываем рассаду по листьям.
Для корневых подкормок делаем другой раствор: 1:10.
Перцы кормим раз в неделю, томаты - раз в две недели.
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