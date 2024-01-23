Опытный садовод дал советы по уходу за томатами в июне для лучшего урожая

Мероприятие, которое планируем на июнь, несложное, но необходимое для томата.

Дачник должен убрать лишние листики, которые отнимают энергию растения и мешают формировать плоды.

Обрывать будем листья, растущие внизу помидорного куста.

Сначала убираем те, что расположены возле самой земли и соприкасаются с ней.

Удалять нужно 2-3 листа каждую неделю.

Первый раз проводим удаление листьев в середине или в конце июня.

Постепенно садовод должен дойти до первого цветка растения. Листики, растущие выше, трогать не нужно.

Обрываем лишнюю зелень с раннего утра. Выбираем погоду без дождя и холода.

Процедура укрепляет иммунитет, защищая от болезней и повышает урожайность томата.