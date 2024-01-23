Садовод со стажем рассказал, зачем нужен аспирин при пересадке растений

Таблетки Аспирина давно применяют в дачном хозяйстве при выращивании различных растений.

Если вам нужно сделать пересадку с наименьшим стрессом, используйте это лекарство.

Добавить в посадочную лунку нужно две таблетки, предварительно перетерев их в порошок. Потом нужно залить лунку водой.

Такая подпитка укрепляет иммунную защиту растений, они лучше сопротивляются вредителям и болезням, легче приживаются на новом месте после пересадки.

Аспирин также усиливает корни растительных культур. Лекарством можно опрыскивать овощи, ягодники, плодовые деревья и кусты для защиты их от инфекций и паразитов.

Готовим такой раствор: 10 таблеток Аспирина на поллитра горячей воды. После остывания средство можно применять. Перед этим нужно полить посадки обычной водой.

Такие обработки делаем раз в 10 дней, более часто применение противопоказано.