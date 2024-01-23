Садовод-эксперт перечислил 6 правил для получения качественного урожая чеснока

Раскрываем главные правила выращивания популярной огородной культуры.
Про севооборот:
Не выращивайте чеснок на одной грядке несколько лет подряд, место высадки надо менять.
Второй раз на том же участке рекомендуется посадить чеснок только через через 4 года. После лука чеснок кстати, тоже сажать нельзя.
Семенной материал:
Важно провести серьезную обработку семенного материала перед посадкой, предупреждая появление нематоды и клеща.
Для этого замачиваем зубчики в растворе с марганцем и медью. Другой способ - прогреть чеснок в горячей воде с температурой +40 градусов.
Можно также обеззаразить в соляном растворе, добавляем 3 ст. л. соли в 10 л воды, держим чеснок в жидкости 10 минут, потом промываем и высаживаем.
Отсеивание больных растений:
Когда уже появились росточки, убираем те из них, которые заболели, чтобы они не испортили остальные растения.
Влажность:
Чеснок любит влагу, поэтому следим за тем, чтобы почва постоянно оставалась влажной.
Перед сбором урожая полив не делаем в течение 2-3 недель. Почва должна хорошо просохнуть.
Азот:
Азот вносим только на начальном периоде, потому что потом это удобрение может вызвать повторный этап вегетации.
Обновление семенного материала:
Посадочный материал нужно обновлять, с этой целью нужно растить однозубки из воздушных луковиц.
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