Садовод-эксперт перечислил 6 правил для получения качественного урожая чеснока

Раскрываем главные правила выращивания популярной огородной культуры.

Про севооборот:

Не выращивайте чеснок на одной грядке несколько лет подряд, место высадки надо менять.

Второй раз на том же участке рекомендуется посадить чеснок только через через 4 года. После лука чеснок кстати, тоже сажать нельзя.

Семенной материал:

Важно провести серьезную обработку семенного материала перед посадкой, предупреждая появление нематоды и клеща.

Для этого замачиваем зубчики в растворе с марганцем и медью. Другой способ - прогреть чеснок в горячей воде с температурой +40 градусов.

Можно также обеззаразить в соляном растворе, добавляем 3 ст. л. соли в 10 л воды, держим чеснок в жидкости 10 минут, потом промываем и высаживаем.

Отсеивание больных растений:

Когда уже появились росточки, убираем те из них, которые заболели, чтобы они не испортили остальные растения.

Влажность:

Чеснок любит влагу, поэтому следим за тем, чтобы почва постоянно оставалась влажной.

Перед сбором урожая полив не делаем в течение 2-3 недель. Почва должна хорошо просохнуть.

Азот:

Азот вносим только на начальном периоде, потому что потом это удобрение может вызвать повторный этап вегетации.

Обновление семенного материала:

Посадочный материал нужно обновлять, с этой целью нужно растить однозубки из воздушных луковиц.