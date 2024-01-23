Садовод-эксперт рассказал про три важных дела в ухода за смородиновым кустом в апреле

22:42 2024-01-23
Садовод-эксперт рассказал про три важных дела в ухода за смородиновым кустом в апреле

В апреле все садоводы, выращивающие смородину, должны не забыть о трех важных делах, которые касаются ухода за кустами.

Уход за смородиной включает в себя комплекс мероприятий, все важны и ничего нельзя упускать, и важны они именно в комплексе.

Сделав одну подкормку или обойтись лишь обрезкой не получится, результатов вы не получите.

Первым делом наводим порядок и очищаем территорию.

Когда земля уже будет достаточно сухая после снега, возле кустов смородины нао убрать мусор с прошлого года, взрыхлить почву, нанести новый слой мульчи.

На этом же этапе убираем поврежденные и отсохшие побеги.

Когда вылезут свежие клейкие листики, делаем обработку от вредителей и болезней.

От грибковых инфекций помогают медный купорос, бордоская жидкость, фитоспорин.

Готовим раствор по инструкции, ничего сложного, потом проводим опрыскивания.

От вредителей пригодится фитоверм. Это лишь первая обработка, в течение всего дачного сезона надо периодически их повторять. Бдительность здесь точно не помешает.

Последнее важное дело - это, конечно, подкормка. Удобрения вносим в конце апреля, когда листики только проклюнулись.

В эту подкормку важны фосфор и калий.

Берем по 15 г суперфосфата и сульфата калия, добавляем под каждый куст.

Когда листья уже подросли, внесите азот, распространенное средство - мочевина.

Она нужна для успешного роста кроны.

Показать следующие комментарии
Фото
Алиса Семенова
22:40

Алиса Семенова

Дачный эксперт разъяснил, как проращивать картофель: в темноте или при ярком свете

Дачный эксперт разъяснил, как проращивать картофель: в темноте или при ярком свете

Дачник со стажем рассказал об особенностях проращивания картофеля в самых разных условиях.
Алиса Семенова
22:37

Алиса Семенова

Садовод-эксперт перечислил 6 правил для получения качественного урожая чеснока

Садовод-эксперт перечислил 6 правил для получения качественного урожая чеснока

Садовод описал агротехнические моменты, которые важны для выращивания здорового урожая чеснока.
Алиса Семенова
22:35

Алиса Семенова

Три способа борьбы с тлей, которые проверены опытным садоводом

Три способа борьбы с тлей, которые проверены опытным садоводом

Все ингредиенты можно найти поблизости, всегда под рукой, не нужно бежать в магазин и тратить деньги.
Алиса Семенова
22:32

Алиса Семенова

Садовод со стажем рассказал, зачем нужен аспирин при пересадке растений

Садовод со стажем рассказал, зачем нужен аспирин при пересадке растений

Дачники активно пользуются этим средством, например, для укрепления иммунитета огородных культур.
Алиса Семенова
22:29

Алиса Семенова

Опытный садовод дал советы по уходу за томатами в июне для лучшего урожая

Опытный садовод дал советы по уходу за томатами в июне для лучшего урожая

Как ухаживать в июне за помидорами: надо провести важную процедуру, которая влияет на плодоношение.
Алиса Семенова
22:26

Алиса Семенова

Бывалый огородник рассказал, что делать с вершинной гнилью без химии

Бывалый огородник рассказал, что делать с вершинной гнилью без химии

Во время пересадки растения и до самой фазы плодоношения стоит опасаться вершинной гнили.
article_image 22:09

Чудо китайской архитектуры- Nanpu Bridge

С каждым годом возможности современной архитектуры совершенствуются до невообразимых пределов.

article_image 22:04

Перешагнуть за 300 лет: почему черепахи так долго живут

Черепахи – известные долгожители в мире животных. При среднем возрасте в 100-200 лет отдельные особи перешагивают даже эту планку и достигают 300-летнего возраста!

article_image 22:02

Как проходит последний день осуждённого на смерть в США

США – одна из немногих стран, где применяется смертная казнь. Приговор выносят за особо жестокие преступления.