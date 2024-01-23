Садовод-эксперт рассказал про три важных дела в ухода за смородиновым кустом в апреле

Уход за смородиной включает в себя комплекс мероприятий, все важны и ничего нельзя упускать, и важны они именно в комплексе.

Сделав одну подкормку или обойтись лишь обрезкой не получится, результатов вы не получите.

Первым делом наводим порядок и очищаем территорию.

Когда земля уже будет достаточно сухая после снега, возле кустов смородины нао убрать мусор с прошлого года, взрыхлить почву, нанести новый слой мульчи.

На этом же этапе убираем поврежденные и отсохшие побеги.

Когда вылезут свежие клейкие листики, делаем обработку от вредителей и болезней.

От грибковых инфекций помогают медный купорос, бордоская жидкость, фитоспорин.

Готовим раствор по инструкции, ничего сложного, потом проводим опрыскивания.

От вредителей пригодится фитоверм. Это лишь первая обработка, в течение всего дачного сезона надо периодически их повторять. Бдительность здесь точно не помешает.

Последнее важное дело - это, конечно, подкормка. Удобрения вносим в конце апреля, когда листики только проклюнулись.

В эту подкормку важны фосфор и калий.

Берем по 15 г суперфосфата и сульфата калия, добавляем под каждый куст.

Когда листья уже подросли, внесите азот, распространенное средство - мочевина.

Она нужна для успешного роста кроны.