Садовод-эксперт рассказал про три важных дела в ухода за смородиновым кустом в апреле

Уход за смородиной включает в себя комплекс мероприятий, все важны и ничего нельзя упускать, и важны они именно в комплексе.
Сделав одну подкормку или обойтись лишь обрезкой не получится, результатов вы не получите.
Первым делом наводим порядок и очищаем территорию.
Когда земля уже будет достаточно сухая после снега, возле кустов смородины нао убрать мусор с прошлого года, взрыхлить почву, нанести новый слой мульчи.
На этом же этапе убираем поврежденные и отсохшие побеги.
Когда вылезут свежие клейкие листики, делаем обработку от вредителей и болезней.
От грибковых инфекций помогают медный купорос, бордоская жидкость, фитоспорин.
Готовим раствор по инструкции, ничего сложного, потом проводим опрыскивания.
От вредителей пригодится фитоверм. Это лишь первая обработка, в течение всего дачного сезона надо периодически их повторять. Бдительность здесь точно не помешает.
Последнее важное дело - это, конечно, подкормка. Удобрения вносим в конце апреля, когда листики только проклюнулись.
В эту подкормку важны фосфор и калий.
Берем по 15 г суперфосфата и сульфата калия, добавляем под каждый куст.
Когда листья уже подросли, внесите азот, распространенное средство - мочевина.
Она нужна для успешного роста кроны.
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