Бывалый огородник указал самую первую подкормку клубники весной

08:14 2024-01-24
Бывалый огородник указал самую первую подкормку клубники весной

Первое внесение удобрений самое важное, оно закладывает основу дальнейшего вегетативного развития растения.

Итак, первый раз начинаем вносить питательные составы весной, и это будет апрель.

Примерный срок - середина месяца, ну может чуть позже или чуть раньше.

Подкормка должна запустить активный рост зелени, развитие побегов.

В это время ягодник накапливает силы для дальнейшего важного рывка - формирования завязей и плодоношения.

То есть первым удобрением мы направляем и поддерживаем клубнику, готовим к урожаю. Что можно использовать?

Нитроаммофоска - столовая ложка на 10 л воды. Делаем поливы этим раствором.

Куриный помет - водный раствор в соотношении 1 к 15.

Готовим настой 4 дня, затем его надо процедить и применить для полива. На взрослый куст нужно пол литра.

Можно обойтись компостом, если успели его заготовить.

Равномерно раскладываем под каждый куст. Это будет еще и отличная мульча.

Можно купить готовое комплексное средство для весеннего ухода за растениями.

Еще один простой рецепт подкормки. В 10 л воды растворяем баночку нашатырного спирта (40 мл).

В таком составе содержится азот в форме, которая хорошо усваивается растением.

Чесноку, кстати, тоже подойдет, используем для опрыскивания.

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