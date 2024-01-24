Цветовод рассказал, как он укоренял розу из букета

08:18 2024-01-24
Цветовод рассказал, как он укоренял розу из букета

Цветовод поделился опытом укоренения розы, которая была взята из обычного подарочного букета.

Вам подарили роскошный букет, но розы, к сожаленью, стоят недолго.

Как быть, если хочется продлить очарование и сохранить жизнь цветов на длительный период.

Нужно просто взять и укоренить понравившийся цветок, а потом выращивать на участке и постоянно любоваться им.

Замечено из опыта других цветоводов, что белые розочки укореняются хуже, чем красные и розовые.

С желтыми проблем будет больше всего.

В 80% случаев вам удастся укоренить магазинные цветы с помощью черенков.

Чтобы получить полноценный цветок таким способом, должно пройти два сезона.

Если вы готовы ждать и вам хватает терпения - то в добрый час!

Для укоренения берем свежие, едва срезанные розы.

Если, скажем, вам глянулся какой-то цветок из букета, то не нужно долго держать его в вазе.

Приступайте к укоренению сразу, чем быстрее, тем лучше.

Для заготовки черенка выбираем часть стебля с тремя почками.

Обрезаем под почкой под острым углом внизу и под прямым углом сверху, поднявшись над почкой на 5 см.

Делаем надрез в виде креста на нижнем срезе примерно на 5 мм в высоту. Общая длина черенка должна составлять 15-30 см.

Приобретите стимулятор для корнеобразования. Это может быть корневин. Есть и народный рецепт: на стакан воды чайная ложка меда.

Опускаем черенок на 12 часов. Если проращиваете несколько черенков, каждому приготовьте свои емкости.

Пророщенные черенки сажаем в грунт - есть специальные составы в магазине для роз. На дно укладываем дренаж, потом уже грунт.

Заглубляем черенок до верхней почки, устанавливаем его под небольшим наклоном.

Поверх черенка ставим обрезанную пластиковую бутылку, можно взять полиэтиленовый пакет.

Импровизированную тепличку обязательно проветриваем, черенки увлажняем из опрыскивателя и поливаем.

Держим в укрытии до тех пор, пока не появятся новые ростки.

С приходом тепла выносим растение на улицу, оставляем до прихода холодов.

Потом розы должны пройти зимовку в прохладном помещении.

Когда пройдет еще один сезон, высаживайте розу на клумбу.

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