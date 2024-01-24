Необычный способ высаживания семян сельдерея в кипяток

Подготавливаем грунт, раскладываем семечки корневого сельдерея в рассадной таре, чуть-чуть придавливаем каждое семечко, присыпаем землей.

После этого хорошенько поливаем все посадки кипятком. Укутываем тару с пролитым грунтом полиэтиленовым пакетом и выносим в теплое место, ждем прорастания семян.

Проращивать таким образом можно овощные культуры (корневой сельдерей, редис, помидоры, огурцы), а также цветочные (например, бархатцы).

Оказывается, такой метод, научно обоснован. Многие семена, которые отличаются длительным периодом прорастания, находятся в особом защитном коконе.

Кипяток помогает его разрушить и ускорить процесс. Проращивание в кипятке - неоднократно проверенный метод, которому можно доверять.