Опытный садовод назвал популярные сорта земляники и указал их преимущества

Желающих выращивать землянику год от года меньше не становятся, ряды садоводов пополняются новичками, которые теряются в изобилии предлагаемых магазинами сортов.
Чтобы не ошибиться, воспользуйтесь советами эксперта.
Красноплодные сорта:
Самые любимые сорта дачников, которые больше других пользуются спросом: Александрина, Руяна, Лесная сказка, Мечта.
Земляника этих сортов плодоносит почти все лето, радует обильными урожаями. Из ухода самое главное - это полив.
В остальном растения довольно неприхотливы, практически растут сами по себе.
Созревание определяется по окраске, спелые ягоды будут иметь насыщенный красный цвет.
Желтые разновидности:
Среди самых популярных сортов этого вида земляники выделяются следующие: Желтое чудо, Белая душа, Золотой десерт.
Интересные разновидности желто-белого цвета с более сладким, чем у красных ягод вкусом.
Птицы не охотятся на желтые ягоды, также плоды не дают аллергических реакций у детей.
Вкус отличается нотками ананаса. Но есть и минус: сложно узнать на глаз, созрела ягода или нет.
Ведь спелые плоды и несозревшие выглядят примерно одинаково, почти не различаются по цвету.
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