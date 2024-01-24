Опытный садовод назвал популярные сорта земляники и указал их преимущества

Желающих выращивать землянику год от года меньше не становятся, ряды садоводов пополняются новичками, которые теряются в изобилии предлагаемых магазинами сортов.

Чтобы не ошибиться, воспользуйтесь советами эксперта.

Красноплодные сорта:

Самые любимые сорта дачников, которые больше других пользуются спросом: Александрина, Руяна, Лесная сказка, Мечта.

Земляника этих сортов плодоносит почти все лето, радует обильными урожаями. Из ухода самое главное - это полив.

В остальном растения довольно неприхотливы, практически растут сами по себе.

Созревание определяется по окраске, спелые ягоды будут иметь насыщенный красный цвет.

Желтые разновидности:

Среди самых популярных сортов этого вида земляники выделяются следующие: Желтое чудо, Белая душа, Золотой десерт.

Интересные разновидности желто-белого цвета с более сладким, чем у красных ягод вкусом.

Птицы не охотятся на желтые ягоды, также плоды не дают аллергических реакций у детей.

Вкус отличается нотками ананаса. Но есть и минус: сложно узнать на глаз, созрела ягода или нет.

Ведь спелые плоды и несозревшие выглядят примерно одинаково, почти не различаются по цвету.