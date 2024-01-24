Дачный эксперт посоветовал средство от мошек на рассаде: дешево и сердито

С черной ножкой боремся фитоспорином, в инструкции все прописано про использование. Поврежденные ростки удаляем, их не спасти.

Оставшиеся желательно рассадить по отдельным емкостям и все емкости пролить названным фитоспорином, потом поместить в тепло.

Грунт по поверхности присыпать речным песком, предварительно его прокалив.

А вот с мошкой бороться помогает чеснок в гранулах, купить его можно там, где продают сухие приправы.

Это природный антибиотик, он поможет обеззаразить почву. Уберите верхний слой грунта, рассыпьте по оставшейся земле чеснок. Теперь в дело пускаем перекись водорода.

Столовую ложку разводим с литром воды. Опрыскиваем землю с чесноком. Последний шаг - досыпаем поверху свежую землю в горшок до прежнего уровня.

Теперь мошка должна исчезнуть в скором времени.