Бывалый огородник научил приманивать пчел-опылителей на участок

08:45 2024-01-24
Бывалый огородник научил приманивать пчел-опылителей на участок

Эти полезные насекомые выполняют очень важную функцию в дачном хозяйстве - опыление огородных культур.

Больше всех ценят пчел дачники, которые разводят на огороде опыляемые сорта и гибриды.

Однако пчелы не всегда летят туда, куда надо садоводам.

В таком случае их следует приманить. Как это сделать?

Готовим сахарный сироп, который для пчел - любимое лакомство. На литр воды добавляем 4-5 столовых ложек сахара.

Наливаем угощение в блюдца и разносим их туда, где надо привлечь пчел.

Прилетевшие пчелы - это еще половина дела. Их нужно направить на конкретные огородные культуры.

В блюдца с сиропом надо положить цветки того растения, которое нужно опылить. Если это огурцы, то кладем огуречный цветок.

В этом случае сироп пропитается ароматом цветка, и пчелы будут целенаправленно искать на огороде именно огуречные цветы.

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