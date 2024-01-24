Свежий навоз на грядках с баклажанами: в чем опасность использования

08:49 2024-01-24
Свежий навоз на грядках с баклажанами: в чем опасность использования

Подкормки влияют на рост, устойчивость к стрессам и заболеваниям, повышают урожайность, но есть такие, которые принесут овощам вред.

К таким "вредным" удобрениям можно отнести свежий навоз. Азот, необходимые растениям, особенно по весне, присутствует в свежем навозе, но не в связанном виде.

Чтобы начался процесс разложения свежего навоза, бактерии и микроорганизмы задействуют азот и фосфор, при этом забирают его не только из удобрения, но и из почвы.

Таким образом растение не только не приобретает полезные питательные вещества, но и лишается ценных необходимых ему элементов при внесении неперепревшего навоза в почву.

В свежем навозе присутствуют не полностью переваренные растительные остатки. Корни всасывают их в виде белков.

После этого начинается деформация растительных культур, они чахнут, слабеют, болеют и могут погибнуть.

Перед внесением навоза в почву нужно выждать хотя бы 3 недели, а в идеале этого, конечно, мало и нужен гораздо больший срок. Что выбрать вместо навоза для баклажанов?

Органика будет очень хорошим выбором, например, можно внести компост, перегной, древесную золу.

Подкормку вносим непосредственно в прикорневую часть. По листьям или по стеблям баклажаны орошать не нужно.

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