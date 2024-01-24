Основные моменты посадки и выращивания свеклы: корнеплоды будут сладкие и крупные

Уже начиная с выбора места посадки, вы закладываете основы будущего урожая.

Не нужно растить свеклу на открытом солнце, создайте ей полутень, это хорошо отразится на плодоношении овощной культуры.

Готовить какую-то особенную грядку с особенным составом грунта вовсе не нужно, свекла довольно неприхотлива. Но вот о соседях позаботиться надо заранее.

Не высаживайте ее рядом "с кем попало". Лучше всего поселить по соседству со свеклой капусту, тандем получится идеальный и взаимовыгодный.

Подкормки конечно не помешают но увлекаться ими не стоит. Вносим удобрение только перед высаживанием. Подойдет для таких целей гумат натрия или сульфат натрия.

Вот и все нехитрые правила, если им следовать, свекла в конечном итоге порадует крупными и сахаристыми корнеплодами.