Как исключить повреждение корней рассады перца и не загубить саженцы

Проводить пикировку перцев из-за хрупкости и тонкости корней не рекомендуется вообще.

Всасывающие корешки, расположенные на концах корневых отростков, которые имеют большое значение для здоровья растения, очень тонкие, почти незаметные.

Их роль - добывать влагу и питание из почвы. Если повредить всасывающие корешки, то растение начнет желтеть и даже может погибнуть.

Пересаживая или пикируя рассаду перцев нельзя достать корни из тары, не повредив хотя бы один корешок.

Процедура является сильным стрессом для растения, оно потом будет долго восстанавливаться. Листья при этом, конечно, желтеют.

Стараемся выращивать рассаду без пересадок или сокращаем их до минимума, пикировку не проводим.

Высаживаем семена сразу в отдельные емкости.

Лучше даже посадить перцы в бумажные или торфяные стаканчики. Их можно оставлять в земле вместе с саженцами, когда их высаживают в грядку.

В этом случае корешки не будут повреждаться, и растение легко перенесет пересадку, листики не будут желтеть и опадать.

Если все-таки решили высевать семена в общий ящик, то рассаживайте их на расстоянии 5-6 см друг от друга.

Тогда, пикируя растения, вы сможете сократить травмы корешков до минимума.