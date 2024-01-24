Как поступать, если на винограде завелся осиный рой

Как быть, если в винограднике поселились осы, рассказал специалист по дачному хозяйству.

Уничтожить ос можно, применяя химикаты и механические способы.

Покупайте инсектициды, отравляющие насекомых, или отпугиватели.

Другой вариант, более рискованный, но эффективный - находим и уничтожаем гнезда ос. Можно сжечь их или засыпать.

Но для этого нужно сначала максимально обезопасить себя, продумав средства защиты. Укусы ос могут быть очень опасны.

Другие методы рассчитаны на то, чтобы вызвать у ос отторжение от винограда.

Надо сделать так, чтобы насекомые не хотели к нему приближаться или чтобы они не могли это сделать (создаем барьер).

В качестве барьера могут выступать тканевые чехлы. Использовать с этой целью можно марлю, бинт, даже женские колготки.

Другой способ - приготовить приманки и ловушки. Делаем сладкие угощения, которые отвлекут ос от винограда.

Можно также бороться с насекомыми жидким дымом. Он выделяет отталкивающий ос аромат.

При любых попытках противостояния насекомым на забывайте защищать себя, чтобы не почувствовать действие осиного яда на себе.