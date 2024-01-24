Чеснок будет крупным и ароматным, если правильно полить его в июне

09:08 2024-01-24
Чеснок будет крупным и ароматным, если правильно полить его в июне

Первая декада июня - значимый момент для дачников, которые разводят на участке чеснок.

Первые 14 дней июня действовать будем немного нестандартно.

Результатом станет максимально гармоничное развитие и сильная профилактика болезней, укрепление иммунитета.

Итак, как будем организовывать полив чеснока в первом летнем месяце.

Нужно будет приготовить раствор на основе соли. В десятилитровом ведре разводим две столовые ложки пищевой соли.

Хлорид натрия отвечает за высокую урожайность растительной культуры.

Поливы соленой водой нужно совершать дважды. Первая подкормка делается в начале июня, вторая должны выполняться через 10 дней после первой.

Когда лето перевалит за середину, соленые жидкие подкормки уже не понадобятся.

Специалисты даже утверждают о вредных последствиях внесения соли во второй половине летнего сезона.

Соль улучшает впитывание землей питательных элементов, позволяет улучшить вкус плодов, увеличить их количество.

Опасность состоит в том, что соль собирается на верхних слоях земли и оседает на поверхности растений, закупоривая поры, мешая дыханию.

Когда идут дожди, соль просачивается вглубь и происходит засоление водоемов и грунта, а это уже экологическая проблема.

Соль выводит из почвы кальций, калий, железо, магний, значительно обедняя ее.

Показать следующие комментарии
Фото
Марта Фролова
10:47

Марта Фролова

Венсан Кассель первый раз показал подписчикам свою 13-летнюю дочь Леони в прошлом 2023 году

Венсан Кассель первый раз показал подписчикам свою 13-летнюю дочь Леони в прошлом 2023 году

23 ноября французский актер отметил 57-летие, по этому поводу он впервые решил поделиться с фанатами снимком своей младшей дочери.
Алиса Семенова
09:33

Алиса Семенова

Опытный дачник дал рецепт проверенного средства, защищающего яблоню от плодожорки

Опытный дачник дал рецепт проверенного средства, защищающего яблоню от плодожорки

С виду безобидное создание наводит страх на весь сад, личинки плодожорки способны изрядно попортить урожай.
Алиса Семенова
09:30

Алиса Семенова

Причины появления красных пятен на смородине

Причины появления красных пятен на смородине

Покраснения и волдыри на листьях возникают под влиянием двух факторов: из-за атаки вредителей или по причине болезни.
Алиса Семенова
09:27

Алиса Семенова

Цветовод со стажем рассказал, почему «женское счастье» не расцветает и как ему помочь

Цветовод со стажем рассказал, почему «женское счастье» не расцветает и как ему помочь

Спатифиллум известен в среде цветоводов как "женское счастье". Наслаждаться красивыми цветами получается не у всех.
Алиса Семенова
09:25

Алиса Семенова

Дачный эксперт рассказал о Триходермине и способах его усиления

Дачный эксперт рассказал о Триходермине и способах его усиления

Триходермином называют безопасный биопрепарат, созданный на основе почвенного грибка, полезного для растений.
Алиса Семенова
09:22

Алиса Семенова

Дачный эксперт назвал препараты для обработки цветущего сада из черного списка

Дачный эксперт назвал препараты для обработки цветущего сада из черного списка

Обработка сада проводится регулярно на протяжение всего дачного сезона, но не все препараты хороши для этих целей.
Алиса Семенова
09:20

Алиса Семенова

Знающий цветовод назвал 5 причин свертывания листьев у роз

Знающий цветовод назвал 5 причин свертывания листьев у роз

Скручивание листьев - распространенное явление у растений: рассказываем, от чего это происходит.
article_image 22:09

Чудо китайской архитектуры- Nanpu Bridge

С каждым годом возможности современной архитектуры совершенствуются до невообразимых пределов.

article_image 22:04

Перешагнуть за 300 лет: почему черепахи так долго живут

Черепахи – известные долгожители в мире животных. При среднем возрасте в 100-200 лет отдельные особи перешагивают даже эту планку и достигают 300-летнего возраста!

article_image 22:02

Как проходит последний день осуждённого на смерть в США

США – одна из немногих стран, где применяется смертная казнь. Приговор выносят за особо жестокие преступления.