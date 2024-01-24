Чеснок будет крупным и ароматным, если правильно полить его в июне

Первые 14 дней июня действовать будем немного нестандартно.

Результатом станет максимально гармоничное развитие и сильная профилактика болезней, укрепление иммунитета.

Итак, как будем организовывать полив чеснока в первом летнем месяце.

Нужно будет приготовить раствор на основе соли. В десятилитровом ведре разводим две столовые ложки пищевой соли.

Хлорид натрия отвечает за высокую урожайность растительной культуры.

Поливы соленой водой нужно совершать дважды. Первая подкормка делается в начале июня, вторая должны выполняться через 10 дней после первой.

Когда лето перевалит за середину, соленые жидкие подкормки уже не понадобятся.

Специалисты даже утверждают о вредных последствиях внесения соли во второй половине летнего сезона.

Соль улучшает впитывание землей питательных элементов, позволяет улучшить вкус плодов, увеличить их количество.

Опасность состоит в том, что соль собирается на верхних слоях земли и оседает на поверхности растений, закупоривая поры, мешая дыханию.

Когда идут дожди, соль просачивается вглубь и происходит засоление водоемов и грунта, а это уже экологическая проблема.

Соль выводит из почвы кальций, калий, железо, магний, значительно обедняя ее.