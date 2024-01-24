Дачник со стажем назвал плохие летние подкормки лука, ведущие к мелкому урожаю

Все огородники желают в итоге собрать красивые большие луковицы, сочные и крепкие, которые будут приятные на вкус и смогут долго храниться зимой.

Добиться таких результатов можно, подобрав правильную подкормку для середины лета.

Плохо отреагирует лук на удобрения, содержащие азот.

При излишках азота в этот период лук начнет наращивать листья, оставила корнеплод без внимания.

В итоге головки будут мелкими и неказистыми. О вкусе и говорить нечего, он будет никакой.

В середине лета как раз делаем упор на корни, а не на зелень, поэтому даем не азот, а совсем другие добавки.

Суперфосфат и сернокислый калий - берем по 15 г каждого вида. Разводим в 10 л воды.

Также полезно будет добавить в почву порошок из древесной золы.

Так она будет более питательной, насытит землю недостающими полезными веществами.